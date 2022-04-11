Ізраїль не буде працювати з Росією в обхід санкцій

Ізраїль не співпрацюватиме з РФ в обхід санкцій, які запровадили країни Заходу. Про це пише Суспільне.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що ізраїльський бізнес не працюватиме з Росією, попри те, що Ізраїль не запроваджував санкції проти РФ.

«Позиція Ізраїлю з цього була висловлена ​​нашим міністром закордонних справ. Він сказав, що Ізраїль не діятиме в обхід західних санкцій щодо Росії. У рамках цієї позиції діють і ізраїльські офіційні структури, і ізраїльський бізнес, бо якщо ізраїльський бізнес діятиме в обхід західних, насамперед американських санкцій, йому доведеться заплатити високу ціну», – наголосив Бродський.

Також він додав, що законодавство Ізраїлю не передбачає запровадження санкцій проти іншої країни.

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