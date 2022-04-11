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Данило Мокрик: «Росія активізувала ботоферми у інформаційній війні на Заході»

Андрій Котенський

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Журналіст-розслідувач Bihus.info Данило Мокрик про активізацію інформаційної війни росії проти України на теренах Європи та розхитування «зради» в середині України:

«Росія активізувалася в інформаційній війні. А у нас активізувалася «зрада» – вже з якого хочеш приводу.

З одного боку, я щоденно бачу, як зростає кількість антиукраїнських та проросійських коментарів під статтями про війну в західних ЗМІ – в Чехії, Словаччині, Франції. Бачу, як активізувалася кремлівська ботоферма у Твіттері.

«Україна – бреше! Буча і Краматорськ – фейк! Не можна допомагати Україні, бо це втягне нас у війну і ми всі помремо! Україна має капітулювати, щоб врятувати життя! В України немає шансів!», – ллється в Інтернет на Заході.

З іншого боку, вже десь тиждень, як і в нас в Інтернеті «зрада» – куди не глянь. Воєнні стратеги, яким тільки випадок не дав очолити ЗСУ, вимагають деблокади Маріуполя і звільнення Херсонщини ВЖЕ (бо інакше ж це означає, що їх зливають!). Корифеї геополітики, які прочитали перший розділ «Великої Шахівниці» Бжезінського, закидають керівництву держави «не такі» переговори і навіть МЗС «не таку» дипломатію.

Не певен, звісно, що це – пов’язані одне з одним явища.

Наша вітчизняна «зрада» не обов’язково мусить координуватися з Кремля. Її буяння може бути цілком спонтанним. Ну, типу, росіяни ж відступили від Києва та Чернігова – значить, всьо, найбільша загроза для держави відступила, можна видихнути – і нарешті взятися за срачі, так же ж довго терпіли, 40 днів, пора розговітися!

Якщо вас спонукає розганяти “зраду” саме таке латентне міркування-відчуття полегшення, то ви це дарма. Війна на повне знищення української держави і де-факто геноцид українського народу – триває. Саме тому триває й інформаційна війна росіян проти України.

І ось так от гарно синхронізуючи свої викиди зрадофілії з активізацією роспропаганди на Заході – вгадайте, на чий млин ви ллєте воду?

Ні-ні, це – навіть не про “не на часі”. Це – про конкретну синхронізацію із зусиллями ворога тут і зараз.

Любі друзі і любі недруги, якщо у вас є час та натхнення на срачі в Інтернеті – то, може, спрямуйте її якраз на боротьбу з російською ботофермою в Чехії, Словаччині, Франції, Німеччині, США? За допомогою Ґуґл-транслейту перед вами відкриється таке глобальне поле бою, що український сегмент ФБ та Твіттера здасться вам тісненьким передпокоєм.

І головне – там це буде битва за Україну.

А щодо Маріуполя, Херсонщини та інших критичних точок – то над цим давайте будуть працювати ЗСУ. Вони роблять все, що можливо зробити. І навіть більше.

Так само, як наше МЗС робить все можливе на дипломатичному фронті. І навіть більше».

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