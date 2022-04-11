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Данілов заявив, що не всі візити міжнародних партнерів в Україну є публічними

Ольга Денисяка

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Візити міжнародних партнерів до Києва відбуваються майже щодня. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.

«Є люди, які відвідують нашу столицю, це відбувається майже кожного дня, у нас дуже багато друзів, які нас підтримують. Але не всі вони публічні. Відбуваються консультації, зустрічі, дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів, це можу підтвердити», – сказав Данілов.

Так, за його словами, вчора Україну відвідав один з колишніх міністрів оборони США, з ним обговорювали російську агресію.

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