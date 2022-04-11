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Через війну в Україні загинули 183 дитини

Анастасія Диняк

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Станом на ранок понеділка, 11 квітня, російські військові вбили 183 дитини в Україні, ще 342 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 110, Київській – 98, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями виявили в селищі Ворзель на Київщині.

У Бородянці на Київщині внаслідок обстрілів загинула 5-річна дитина.

14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.

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