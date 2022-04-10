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Зеленський закликав світ тиснути на РФ, щоб якнайшвидше відновити мир

Андрій Котенський

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Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, підтримувати прагнення України до миру – моральний обов’язок усіх демократичних держав, усіх сил Європи.

«Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків Російської Федерації. Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти й зробити її токсичною для всіх інших держав. Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності.

Інше джерело – газ – також із часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, а й з екологічних міркувань.

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