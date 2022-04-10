В Україну повертають чудотворну ікону із Х століття

В Україну повернеться ікона святого Миколи (Мокрого) – одна з головних святинь нашої країни, перша чудотворна ікона Русі. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

«Довгоочікувана для багатьох наших людей. В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, в Україні довго ппрацювали над поверненням ікони додому.

«Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – у Святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну все наше. Все українське.

Повернемо всіх наших людей. І обов’язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею», – переконаний Володимир Зеленський.

В давнину на Русі особливою популярністю користувалося «Чудо про немовля в Києві», що датується дослідниками не пізніше 1091 року.

Чудо стосується про подружжя, яке вирушило на паломництво у Вишгород до мощів Бориса і Гліба на день їх пам’яті. Поверталися вони до Києва по Дніпру в човні. В дорозі жінка задрімала і упустила у воду немовля. У відчаї батьки дитини звернулись до св. Миколая, «велику віру до нього маючи», з проханням про допомогу. Наступного ранку дитина була знайдена неушкодженою «…лежаще мокро перед образом св. Миколая» на хорах Софії Київської.

Ікона Миколи Мокрого є реліквією України Х століття.

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