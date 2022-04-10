В Києві на стелі міст-героїв тепер замість москви та мінська – Харків та Маріуполь

У Києві прибрали білоруські та російські міста-герої з пам‘ятника на Шулявці – там тепер міста України. Про це йдеться у Телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там, де раніше були москва, ленінград, сталінград, тула, мурманськ, смоленськ, новоросійськ, а також мінськ і брест, з‘явилися міста-герої України: Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.

З попередніх назв залишилися тільки українські – Київ, Севастополь, Одеса й Керч.

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