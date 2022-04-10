Російська армія вбила вже 177 дітей в Україні

Від початку повномаштабного вторгнення в Україну російські військові вбили 177 дітей, а ще 336 зазанли поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

За даними генпрокуратури, наразі найбільше постраждало дітей у: Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Херсонській – 29, Запорізькій – 22, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

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