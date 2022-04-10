ППО збила ще три літаки та один вертоліт окупантів

Впродовж суботи, 9 квітня, протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів, повідомляє штаб Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Хокрема наша ППО знищила:

три літаки;

один вертоліт;

п’ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

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