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Окупанти зруйнували аеропорт у Дніпрі

Ольга Денисяка

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У неділю, 10 квітня, окупанти декілька разів ракетами обстріляли Дніпро. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та зруйнували аеропорт. Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його інформацією, росіяни потрапили в інфраструктурний об’єкт у Звонецькому та в аеропорт у Дніпрі. Летовище та інфраструктуру поруч зруйнували повністю. Даних про постраждалих наразі не повідомляють.

«У нас знову «прильоти». У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо», – заявив голова ОВА.

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