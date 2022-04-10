ОСТАННІ НОВИНИ

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого

Андрій Котенський

|

На Луганщині прикордонники відбили четверту ворожу атаку російських окупантів і взяли полоненого. Про це повідомила Держприкордонслуйна на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти знову спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців.

«Це четверта спроба наступу рашистів. Розгубленості немає, є розуміння відповідальності за життя підлеглих. Ти маєш виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Одна неправильна команда – вартує життя побратимів», – розповів офіцер з позивним Рой, який організовує оборону цієї позиції.

Прикордонники щедро пригостили орків свинце і ті, як щурі почали розбігатися. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.

«Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів