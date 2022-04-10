На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого

На Луганщині прикордонники відбили четверту ворожу атаку російських окупантів і взяли полоненого. Про це повідомила Держприкордонслуйна на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти знову спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців.

«Це четверта спроба наступу рашистів. Розгубленості немає, є розуміння відповідальності за життя підлеглих. Ти маєш виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Одна неправильна команда – вартує життя побратимів», – розповів офіцер з позивним Рой, який організовує оборону цієї позиції.

Прикордонники щедро пригостили орків свинце і ті, як щурі почали розбігатися. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.

«Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.