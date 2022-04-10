На Харківщині працює Starstreak. Десантники знищили два російських БПЛА

На Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з ПЗРК британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російських БПЛА «Орлан-10». Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

Слід відзначити, що це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10» рашистів, перший БПЛА такого типу – був збитий вчора.

На відео зафіксовано перше бойове застосування ПЗРК Starstreak в бойових умовах саме підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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