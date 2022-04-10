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Мешканців Львівщини попереджають про сильний вітер

Ольга Денисяка

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У понеділок, 11 квітня, у Львові та області прогнозують пориви вітру до 15 – 20 м/с та ожеледицю на дорогах. Про це йдеться у Facebook ДСНС Львівщини.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та місту Львову 11 квітня вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.

«Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку 101», – закликають рятувальники.

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