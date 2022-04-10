До Львова евакуювали поранених мешканців Донеччини

10 квітня до Львова потягом евакуювали 48 поранених українців з Бахмута та Слов’янська. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

Серед евакуйованих є люди на візках, з мінно-вибуховими та осколковими пораненнями.

«Щойно у Львові завершили висадку 48 поранених українців, які постраждали від бойових дій і були евакуйовані спеціально облаштованими вагонами Укрзалізниці зі Слов’янська та Бахмута», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» розповідають, що вже за дві години цей же поїзд рушає далі по 100 дітей-сиріт з іншого прифронтового регіону.

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