Державними відзнаками нагородили ще 430 захисників

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 430 військових. Про це йдеться в указі президента №224/2022.

Нагороди захисникам присвоїли «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю».

Військових нагородили: орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» І ступеня, орденом «За мужність» ІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю «За військову службу Україні», медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, медаллю «Захиснику Вітчизни».

Імена всіх нагороджених захисників є за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.