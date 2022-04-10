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Через «Дію» зібрали понад 250 млн грн на армію

Ольга Денисяка

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Через застосунк «Дія» українці перерахували на армію вже понад 250 млн грн. Кошти надходять у фонд «Повернись живим», який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям. Про це заявив в Телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр прозвітував, що за гроші, перераховані через Дію, фонд закупив для армії:

– 12 206 бронежилетів,

– 5 660 шоломів,

– 12 666 засобів звʼязку,

– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,

– 2793 квадрокоптери,

– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,

– 1703 генератори та інші джерела живлення,

– 72 автомобілі,

– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),

– 1391 ноутбук,

– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,

– 309 одиниць саперного обладнання.

Михайло Федоров зазначив, що фонд «Повернись живим» майже щодня звітує про те, що він закупив та куди надіслав.

«Продовжуйте підтримувати українську армію. Робіть донати через застосунок Дія за декілька кліків», – закликав міністр.

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