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10 квітня вдалось евакуювати 2 824 людини  

Ольга Денисяка

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Впродовж неділі, 10 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати ще 2 824 осіб. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її інформацією, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2622 людини. З них:

  • 213 – маріупольці;
  • 2409 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, українска сторона продовжуватиме прориватись до наших людей.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна, що на Луганщині, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати 202 людини.

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