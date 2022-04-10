10 квітня в Україні мають запрацювати 9 зелених зелених коридорів

На неділю, 10 квітня, з погоджено 9 гуманітарних коридорів, якими проводитимуть евакуацію людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

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