10 квітня в Україні мають запрацювати 9 зелених зелених коридорів

На неділю, 10 квітня, з погоджено 9 гуманітарних коридорів, якими проводитимуть евакуацію людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.
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Андрій Котенський