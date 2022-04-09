Запустили «гарячу лінію» для родичів загиблих від війни українців

Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф. Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook.

Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867

Працює цілодобово.

«Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону», – йдеться у повідомленні.

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