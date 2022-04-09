Україна повернула з російського полону 26 людей

Сьогодні, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими. До України з російського полону повернулося 26 людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

Україна повернула на батьківщину 12 українських військових та 14 цивільних.

«За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», – повідомила Ірина Верещук.

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