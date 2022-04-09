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У церкві, де росіяни влаштували свій штаб, знаходять тіла людей, – ДСНС

Наталя Дуляба

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У храмі на Чернігівщині, яку російській окупанти перетворили на свій штаб, крім боєприпасів, знаходять понівечені тіла людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ДСНС України.

У селах Ягідне і Лукашівка Чернігівської області зараз активно працюють піротехніки, аби розмінувати території і прибрати всі боєприпаси, що не вибухнули. Тут знаходиться пам’ятка архітектури, Вознесенська церква, в якій російські окупанти зробили штаб.

У розбитому храмі, крім боєприпасів і зруйнованого церковного начиння, рятувальники виявили людські тіла.

«Окрім боєприпасів, понівечених куполів із хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки… Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли “асвабадітєлі” на нашу землю… Не пробачимо. Ніколи», – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники показали, як з церкви виносять ящики з бомбами й іншими боєприпасами, а також людські тіла, серед яких, як кажуть на відео, дитина.

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