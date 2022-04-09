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У Маріуполі росіяни ховають тіла українців і підземках, а потім спалюють

Андрій Котенський

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У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян у підземному переході на околицях міста у районі Садків, щоб потім знищити їх у крематорії. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Россійські військові ховають тіла своїх жертв у підземних переходах.

«Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим», – йдеться у повідомленні.

Масштаби геноциду українців у Маріуполі набагато страшніші аніж у Бучі, саме тому російські військові спалюють тіла українців у пересувних крематоріях.

«Із підземних переходів окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі», – повідомили у Маріупольській міській раді.

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