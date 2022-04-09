У Гостомелі на Київщині щодня виявляють понад 4 тисячі одиниць вибухівки

Щодня фахівці ДСНС України виявляють понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів у Гостомелі на Київщині. Про це повідомляють на Урядовому порталі.

Окрім великої кількості вибухонебезпечних предметів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що злітно-посадкові смуги гостомельського аеропорту були пошкоджені під час бою. Вже найближчим часом вони будуть відновлені для подальшого функціонування.

«Первинна ідея полягала в тому, щоб саме тут, в аеропорту Гостомеля, приземлялися військово-транспортні літаки «ІЛ» з десантом і технікою. Це мала бути «точка входу» до Києва. Загалом сюди висадилося кілька тисяч десантників РФ. Їхнє завдання було – зберегти злітно-посадкову смугу для висадки тут десанту та розвантаження техніки. Їм цю задачу виконати не вдалося», – наголосив Монастирський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.