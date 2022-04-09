Російські військові перегруповуються перед наступом на Харків, ‒ розвідка

Окупаційні війська рф перегруповуються у східних регіонах України і планують наступ на Харків. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони України.

Про ситуацію на фронті та плани росіян в інтерв’ю CNN розповів начальник української розвідки Кирило Буданов. Він відзначив, що російські окупанти наразі перегруповуються на сході України, а після цього збираються просуватися у бік Харкова. Росіяни також здійснюють перегруповання у напрямку Ізюма Харківської області.

«Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ», – сказав Кирило Буданов.

Крім того, щоб компенсувати свої значні втрати в Україні, армія рф перекидає додаткові війська до Бєлгорода (росія), звідки передислокує їх на Харківщину.

За словами очільника української розвідки, у війні проти України проявилися слабкі сторони російської армії. У неї виникли великі проблеми з наступом через труднощі у логістиці, а в районі Києва окупанти зазнали серйозної поразки.

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