Росіяни вдарили ракетами по Миргороду, є постраждалі

У ніч на суботу, 9 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині. Двох людей поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали», ‒ написав він.

Усім пораненим надають медичну допомогу.

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