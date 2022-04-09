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Росія знову влаштувала вибух азоту на Луганщині

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Біля Рубіжного на Луганщині росіяни знову влучили у цистерну з небезпечною для людини азотною кислотою. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Facebook.

«Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна», – закликав Сергій Гайдай.

Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

«Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Слідкуйте за напрямом вітру!», – закликав Сергій Гайдай.

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