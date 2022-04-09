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Росія покинула в Україні тисячі трупів російських солдат

Андрій Котенський

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Російські солдати мали всі можливості забрати тіла своїх загиблих солдат, але залишають їх кинутими в селах і на полях, повідомляє Міністерство оборони України.

Російські війська втекли з низки напрямків – з-під Києва, Сум, Чернігова. Після себе лишили тисячі трупів своїх солдатів.

«Залишені тіла і останки окупантів – півбіди. Проблема в іншому – їх збір, ідентифікація та евакуація на «матушку-родину», яка, як показує практика, не надто горить бажанням забирати своїх померлих», – зазначають у відомстві.

Більшість тіл мають значні ушкодження, але Україна продовжує встановлювати імена ліквідованих окупантів.

Зазвичай тіла рашистів знаходять там, де були ворожі позиції. Тобто у росіян були всі можливості забрати їх із собою. І все ж тіла своїх співвітчизників їм виявились непотрібними.

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