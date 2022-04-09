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Різниця між корейською та китайською косметикою

Омелян Шевчук

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Dr. Jart+, Holika Holika, Bioaqua – ці азійські бренди витіснили з полиць магазинів відомі косметичні компанії, що мають сторічну європейську історію. Про них мріють підлітки, їх радять косметологи та активно використовують б’юті-блогери. Чим же особлива косметика з Азії та чи є різниця між корейською та китайською косметикою, розповімо в цьому матеріалі.

Чим характерна косметика з Азії?
Щоб зрозуміти особливість косметики зі Сходу, варто пригадати, який вигляд має тамтешня жінка та яким вона бачить ідеал краси. У азійок доволі товста та пружна шкіра, що надовго залишається гладкою, але схильна до пігментації, тоді як за традиціями повинна залишатись білосніжно-білою.

Відтак, більша частина азійської косметики надає відбілювальну дію та ефективно захищає від ультрафіолету й інших факторів довкілля. Вона чудово гальмує роботу залоз і водночас насичує клітини вологою, а отже, добре підходить для проблемної шкіри. Крім цього, відповідно до історичних традицій, косметична продукція заснована на природних властивостях лікувальних рослин і натуральних компонентів.

У чому унікальність корейських засобів?
Найпопулярнішим виробником азійської косметики є Південна Корея, яка і ввела моду на неї, водночас з музикою K-pop та милим стилем одягу, характерним для місцевої молоді. Відтак ринок корейських косметичних продуктів дуже добре розвинений і має свої неповторні риси.

Оригінальні компоненти. Муцин равлика, екстракт гнізда ластівки, штучна зміїна отрута – популярні складники корейських засобів.

Особливі формати. Корейські фахівці придумали тканинні маски, патчі з гідрогелю, пілінг-скатки та бульбашкові маски, а отже, вони роблять усе можливе, щоб користування косметикою було простим і цікавим.

Інноваційні технології. Косметологічні лабораторії в Кореї постійно працюють над розробкою унікальних технологій і комплексів, які згодом дають змогу жінкам усього світу отримати швидкий помітний ефект за доступну ціну.

Яскравий дизайн. Корейці чудово знаються на маркетингу, тому багато товарів мають паковання незвичної форми або з яскравою ілюстрацією, що виділяє їх серед стриманих європейських флаконів.

Також варто сказати, що корейська б’юті-індустрія прямує до екологічності, тому все частіше використовує натуральні речовини та не тестує продукцію на тваринах.

Чим особлива китайська б’юті-продукція?
На відміну від корейської, китайська косметика не настільки широко відома в Європі.

Акцент на рослини. Китай має стародавню історію, важливим надбанням якої є традиційна медицина з використанням лікарських рослин.

Дорогоцінне золото. Ще одним фірмовим компонентом китайської косметики є мікрочастинки справжнього золота. Їх можна побачити в нічних кремах, гідрогелевих патчах і концентрованих сироватках, які спрямовані на антивікову дію, зняття втоми й ефект сяяння шкіри.

Доступна ціна. Хоча багато в чому китайські косметичні фірми наслідують корейських колег, вони намагаються зробити свою продукцію доступнішою за ціною.

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