Після розгрому від ЗСУ російські спецпризначенці відмовились від спроб штурму Маріуполя, – розвідка

Весь підрозділ російських спецпризначенців відмовився йти штурмом на Маріуполь після того, як ЗСУ ліквідували три десятки його військових. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Йдеться про підрозділ спецпризначенців рф, що має досвід бойових дій в Сирії. Після того, як у бою Збройні Сили України 2-4 квітня знищили близько трьох десятків його військових, підрозділ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

«Відтак надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю», – кажуть українські розвідники.

Крім того, останні дані, які є у розпорядженні української розвідки, говорять про те, що росіяни не хочуть йти на військову службу за контрактом. Згідно зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

Із 397 кандидатів тільки двоє дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв’язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ще ведеться.

Відомо й вкрай низький моральний стан вже мобілізованих російських військових. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями рф. Переважна більшість з них має поранення ніг.

За висновками лікарів, найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій.

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