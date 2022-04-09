ОСТАННІ НОВИНИ

Після розгрому від ЗСУ російські спецпризначенці відмовились від спроб штурму Маріуполя, – розвідка

Наталя Дуляба

|

Весь підрозділ російських спецпризначенців відмовився йти штурмом на Маріуполь після того, як ЗСУ ліквідували три десятки його військових. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Йдеться про підрозділ спецпризначенців рф, що має досвід бойових дій в Сирії. Після того, як у бою Збройні Сили України 2-4 квітня знищили близько трьох десятків його військових, підрозділ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

«Відтак надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю», – кажуть українські розвідники.

Крім того, останні дані, які є у розпорядженні української розвідки, говорять про те, що росіяни не хочуть йти на військову службу за контрактом. Згідно зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

Із 397 кандидатів тільки двоє дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв’язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ще ведеться.

Відомо й вкрай низький моральний стан вже мобілізованих російських військових. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями рф. Переважна більшість з них має поранення ніг.

За висновками лікарів, найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів