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На Рівненщині конфіскували 233 автомобіля, які передадуть ЗСУ

Андрій Котенський

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За півтора місяці воєнного стану на Рівненщині виявили 233 водії у стані сп’яніння. Увесь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати для ЗСУ.

Найбільше кермувальників напідпитку і під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України виявили в Рівному – 93, в Острозі – 29 та 19 – в Рокитному.

На усіх правопорушників складені адміністративні протоколи.

Транспортні засоби вилучені та в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

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