Матері окупантів почали «штурмувати» військкомати в рф, – СБУ

Матері російських солдат намагаються будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва рф. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова однієї з матерів, яку відомство оприлюднило у Facebook.

Йдеться про розмову матері зі своїм сином, солдатом 36-ої окремої мотострілецької бригади рф з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї.

Силовики пояснюють, що це військове формування «відзначилося» тим, що ще у 2015 році під виглядом «донецьких сепаратистів» воювало проти України. Із повномасштабним вторгненням рф їх кинули під Київ як досвідчених головорізів.

Мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, аби його повернули на місце дислокації, де «комиссию два дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно».

На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками».

Для переконливості жінка наводить масштаби втрат: «…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи».

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