Канцлер Австрії у Києві обіцяє посилення санкцій ЄС

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС буде посилювати санкції проти Росії, доки війна не припиниться. Про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Австрія є нейтральною країною у військовому плані, але не може погодитися зі злочинами, які відбуваються.

«Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх у себе. І Австрія підтримує Україну там, де це Україні найбільш потрібно», – заявив Негаммер.

«Ми будемо посилювати санкції в рамках ЄС, поки війна не припиниться. Зараз був ухвалений ще один пакет санкцій і він буде не останній» , – наголосив він.

Водночас канцлер визнав, що нинішні санкції недостатні, бо українці продовжують гинути.

Також Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, щоб були створені гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя і щоб ці коридори були надійними.

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