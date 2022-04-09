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Дві пари з Академії сухопутних військ одружились онлайн

Наталя Дуляба

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Незважаючи на розлуку, спричинену війною, дві пари військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного дружились онлайн. Про це йдеться на сторінці вишу у Facebook.

8 квітня у військовій академії зареєстрували шлюб двох пар військовослужбовців: лейтенанта Богдана, який зараз воює проти російських загарбників, та офіцера навчального закладу Катерини, а також лейтенанта Валерія, який проходить службу в іншому регіоні України, та курсантки вишу Каріни.

Розлука не стала на заваді молодят, що вирішили побратися. Церемонію одруження провели онлайн, а акти про укладання шлюбів засвідчив начальник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

«Попри будь-які негаразди життя триває, а кохання перемагає все: війну, відстань та час. Вітаємо молодят зі знаковою подією у їхньому житті. Нехай ваше сімейне щастя завжди увінчується перемогами на всіх фронтах!», – кажуть в Академії сухопутних військ.

Зазначимо, під час воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності.

Відтак зареєструвати шлюб можна без особистої присутності нареченого чи нареченої або й обох, але хтось у парі обов’язково має бути військовослужбовцем. Під час церемонії можна використовувати відеозв’язок. Детальніше про таку процедуру одруження читайте тут.

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