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Біля Харкова виявлено братську могилу російських військових (18+)

Андрій Котенський

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При зачистці населеного пункту Вільхівка, що під Харковом бійцями 92 окремої механізованої бригади виявлено братську могилу окупантів, повідомляє СтратКом ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Вочевидь, що російські солдати не збирались повертати тіла побратимів на росію, а вирішили їх загорнути в одну яму.

Як відомо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф. Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

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