Зі Сумщини вигнали всі російські війська

Територію Сумської області повністю звільнили від російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Територія Сумської області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями), це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі», – написав він.

Дмитро Живицький наголосив, що Сумщина наразі не є безпечною через значну кількість замінованих територій. Він закликав мешканців не з’їжджати на узбіччях, не користуватись лісовими дорогами, а також не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок російських військ.

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