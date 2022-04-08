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Володимир Зеленський: «Бути сміливими – бренд українців»

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський про сміливість українців у боротьбі з російськими окупантами, яка стала візитівкою всієї нації у світі:

«Війна росії проти України проявила всю правду і про нашу країну, і про всі інші країни, і про росію, і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато всього не хотіли помічати в нашій державі, у наших людях. Як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді.

Ми ж завжди були сміливими. Найсміливішими у світі. Я в цьому впевнений, бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії й захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні. Хто ще мав таку сміливість боротися проти всіх сил росії на землі, у повітрі й на морі? Хто ще мав таку сміливість іти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити?

Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світу, що лицемірство – це погана зброя? І не просто говорити, а переконувати й повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію та згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів, хоч якими вони були,  навчати хоч трохи бути українцями… Хоч трохи бути сміливими.

Насправді бути нами – наш бренд. Бути українцями. Бути сміливими.

Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими. Як ми, як українці».

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