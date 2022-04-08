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В Україні скасували весняний призов-2022

Ольга Денисяка

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У 2022 році в Україні не проводитимуть весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Через військову агресією росії та для забезпечення оборони держави Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в Україні оголосили загальну мобілізацію.

У Генштабі пояснюють, що під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок військовозобов’язаних та резервістів.

Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

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