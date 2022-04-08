У Макарові на Київщині знайшли понад 130 розстріляних людей

У селищі Макарів на Київщині вже знайшли 132 розстріляних місцевих мешканців. Про це пише hromadske.

Селищний голова Макарова Вадим Токар розповів, що російські окупанти знищили велику кількість приватних будинків і багатоповерхівок, лікарню та дитячі садочки.

Окрім того, у селищі вже понад місяць немає електро, газо та водопостачання. Кілька днів тому вдалося налагодити мобільний зв’язок.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.