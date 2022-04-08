У Львові лікарі врятували 4-річну дівчинку, яку годину шматувала вівчарка

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» врятували чотирирічну дівчинку, яку годину шматувала бельгійська вівчарка. До лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані, з множинними рвано-кусаними ранами голови, обличчя, рук, ніг та тулуба. Дівчинка вже перенесла шестигодинну операцію і проходить реабілітацію. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Зі слів мами дівчинки Вікторії, коли почалася війна, сім’я прийняла рішення, що в селі у бабусі дитині буде спокійніше. Проте, на жаль, помилилися.

Як розповіла завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова, коли бабуся давала їсти собаці, вона вирвалася на волю з-загорожі і мчала 100 метрів націлено на дитину. Від страху бабці відняло ноги і рятувати дівчинку вона вже повзла на колінах. Проте не змогла роз’єднати. Собака нещадно кусала дитину, рвучи на ній одяг, кусаючи руки бабці.

«Бабуся з Євою, мені так здається, на деякий час втратили свідомість, коли Берта продовжувала дитину кусати. Їх врятував мобільний телефон, який задзвонив. Мама доповзла до нього, передзвонила сусіду і сказала, що їх кусає Берта. Сусід прибіг і застрелив її. Дитина лежала в шоковому стані, без одягу, пошматована. Кажуть, що лікар швидкої допомоги, який віз дитину до Охматдиту дорогою плакав», – каже Віра Приймакова.

Завідувачка реанімаційного відділення розповіла, що за життя дівчинки спочатку боролися лікарі-реаніматологи, а після стабілізації стану п’ятьма лікарями-хірургами було проведено 6-годинне оперативне втручання з первинної хірургічної обробки ран з зупинкою кровотечі.

Зі слів заступника медичного директора з хірургічної роботи Богдана Мальованого, дівчинка уже переведена в хірургічне відділення лікарні на подальше лікування та готується до наступних етапів пластичних операцій. Скільки буде цих операцій – все залежить від того, як заживатимуть рани.

Зараз із дівчинкою також працює психолог.

«Єва боїться лежати на животі, кричить, що її кусає Берта, бо в такому положенні вона її кусала. Але в іншому вона дуже молодець, не боїться розказувати про те, що з нею сталося і це дуже важливо», – розповідає мама дівчинки.

Лікарі ж ще раз наголошують батькам, аби були обережними, коли біля дитини знаходиться собака, навіть, якщо вона живе разом із вами.

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