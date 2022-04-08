У білорусі шукають «добровольців» для нових підрозділів ПВК, – Генштаб

Серед білорусів проводять відбір так званих «добровольців» для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Більше деталей про відбір до ПВК у білорусі у Генштабі наразі не надають, оскільки інформація уточнюється.

Відомо, що білоруські військові проходять навчання на полігонах по всій території країни. До посилення охорони українсько-білоруського кордону залучили близько чотирьох батальйонних тактичних груп. Залишається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в Україні.

Станом на 06:00 год. п’ятниці, 8 квітня, основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.

Росіяни не перестають завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять – автомобільної техніки противника.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.

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