ОСТАННІ НОВИНИ

Священника московського патріархату викрили на співпраці з росією

Ольга Денисяка

|

На Дніпропетровщині викрили та затримали священнослужителя Української православної церкви московського патріархату за співпраці з країною-агресором рф. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення збройних сил росії на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади росії, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.

Також встановлено, що настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам рф. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора.

Священнику повідомили про підозри за фактоми пособництва у плануванні, розв’язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК України). Наразі підозрюваного взяли під варту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів