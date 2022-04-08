Священника московського патріархату викрили на співпраці з росією

На Дніпропетровщині викрили та затримали священнослужителя Української православної церкви московського патріархату за співпраці з країною-агресором рф. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення збройних сил росії на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади росії, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.

Також встановлено, що настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам рф. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора.

Священнику повідомили про підозри за фактоми пособництва у плануванні, розв’язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК України). Наразі підозрюваного взяли під варту.

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