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Сьогодні вдалося евакуювати понад 6,5 тисяч людей

Анастасія Диняк

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У п’ятницю, 8 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 6 665 українців. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусах для евакуації доїхали 5 158 людей. З них 1 614 маріупольців. Решта – мешканці міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.

«У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів», – додала Верещук.

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