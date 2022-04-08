Російський снайпер поскаржився, що війна в Україні стала для нього пеклом

Російський снайпер, що воює зараз в Україні, поскаржився своїм родичам на вище військове керівництво, на значні втрати серед війська та розповів про воєнні злочини, скоєні проти мирних жителів. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України.

Російський військовий нарікає, що війна в Україні стала для нього пеклом, а керівництво навіть не згадує про вояк: «Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли, а мы ездили «Грады» охранять».

Його співрозмовниця зауважує: росЗМІ говорять про те, що втрати з боку рф «є дуже малими, менше тисячі», а про полонених взагалі мовчать.

«В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут. Но я – снайпер, мне в плен нельзя сдаваться… Мы по мирным бъем», – відповів на це окупант.

Зараз російські загарбники засіли в одному із українських сіл і чекають ротації, щоб по приїзду додому відразу написати заяву на звільнення.

«Сейчас мы дом заняли, тут гражданские раньше жили. Мы их выгнали нах*й, сидим тут как дурачки, бл*. Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь», – резюмує російський снайпер.

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