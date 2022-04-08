росія готує фейки про «поганих» українців закордоном

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що росія готує маніпуляції про «поганих» українців, щоб навмисно демонізувати Україну у світі. Про це йдеться у Facebook ЦПД.

Станом на кінець березня кількість українських біженців перевищила чотири мільйони. Також біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років. Тому російська пропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.

У Центрі протидії дезінформації навели приклад, що 7 квітня Греція висловила позицію засудження дій рф в Україні і вже 8 квітня у Telegram-каналі Володимира Соловйова з’явився вкид про те, що українські біженці «при виселенні з квартири, розписали стіни нібито господаря квартири».

Також з’являються вкиди про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджують навіть російські ЗМІ.

«Певно роспропаганда не знає, як насправді виглядають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан Соловйов користується своїм авторитетом «рупора» кремля та видає кожну нісенітницю за «чисту монету», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.