Президентка Єврокомісії відвідала Бучу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представник ЄС Жозепе Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Геґер відвідали Бучу на Київщині. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем’єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що воєнні злочини та злочини проти людяності в Бучі та інших містах України вимагають негайних дій міжнародної спільноти і уряд розраховує на підтримку ЄС у притягненні всіх винних до міжнародної кримінальної відповідальності.

За словами Шмигаля, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що вони приїхали в Бучу, щоб висловити свою солідарність та показати, що Європа та світ стоїть на боці України, що вони надалі підтримуватимуть нашу державу.

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