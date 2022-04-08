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Президент Німеччини виступив за трибунал російської влади

Анастасія Диняк

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що політичне керівництво Росії має нести відповідальність за воєнні злочини на території України. Про це пише Радіо Свобода.

В інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel Штайнмаєр сказав, що президент Росії Володимир Путін і голова російського МЗС Сергій Лавров мають відповідати за злочини в Україні перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Політик заявив, що мають бути покарані всі військовослужбовці, які вчинили злочини в Україні, ті, хто віддавав їм накази, а також ті, хто несе за це політичну відповідальність.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже розслідує воєнні злочини Росії в Україні. РФ наразі не співпрацює з судом. Нещодавно речник Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю сказав, що сценарій, за якого Путін постав би перед міжнародним трибуналом, неможливий.

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