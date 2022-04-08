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Представництво ЄС відновить роботу в Києві

Ольга Денисяка

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Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Spiegel.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

Поїздка та повернення посла мають показати, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн», зазначив Боррель.

За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: «У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні».

Нагадаємо, у п’ятницю вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушила до Києва.

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