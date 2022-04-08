Попри війну все більше українців повертаються до роботи, – опитування

В Україні побільшало громадян, які повертаються до роботи, незважаючи на війну. Серед тих, хто був працевлаштований до вторгнення росії, зараз працюють 58%. Про це свідчать результати опитування, яке 6 квітня проводила Соціологічна група «Рейтинг».

До своєї роботи починають повертатись все більше українців. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58%, тоді як у березні таких було 46%.

В цілому 29% громадян працюють у звичайному режимі, 26% – частково або віддалено, 3% – почали працювати на новій роботі. Найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини її втратили.

Водночас соціологи зауважують, що за останній місяць в державі, незважаючи на війну, знизився рівень безробіття: якщо у березні без роботи були 53% українців, то на початку квітня – 41%.

Також війна змусила 20% дорослого населення України змінити своє місце проживання. Найбільше тих, хто був змушений поїхати з дому, є у східних регіонах (46%). Також більше виїхало молоді (31%), старшим же важче покинути свою домівку (13%).

Третина з тих, хто залишив свій дім, планує повертатись вже найближчим часом, чверть планує трохи почекати.

Тим часом 41% респондентів висловлюють готовність повернутися, але тільки після закінчення війни. Не збираються їхати додому лише 3% українців.

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Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю 6 квітня 2022 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

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