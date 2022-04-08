Переможці минулорічного Євробачення випустили пісню на підтримку України

Італійський гурт Maneskin випустив пісню на підтримку України. Про це музиканти повідомили у своїх соціальних мережах.

Пісня «StandUpForUkraine!» – це заклик до світу не мовчати про війну в Україні.

«Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій і ви теж можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, зробіть свій власний відео-заклик до світу», – йдеться у повідомленні.

Також музиканти закликали долучитися до збору коштів для українських біженців.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Måneskin (@maneskinofficial)

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