Окупанти вбили в Україні 169 дітей

169 дітей в Україні загинули від дій російських окупаційних військ. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 8 квітня 169 дітей загинули через збройну агресію рф в Україні, ще 306 отримали поранення.

Наразі ці цифри ще не є остаточними, оскільки триває робота у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Втім згідно з офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше дітей постраждали у Київській – 88, Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, у столиці – 16, Сумській – 16 та Житомирській – 15 областях.

У Бучі Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявили тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві віком 4 та 16 років отримали поранення.

Також 6-7 квітня через обстріли окупантів м. Сєвєродонецьк Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів російських військ в Україні вже пошкоджено 928 закладів освіти, 84 із них зруйновані повністю.

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